Ukrajina z brezpilotniki napadla oporišča in skladišča goriva na jugu Rusije. Izbruhnili požari. RTV Slovenija Ukrajinski brezpilotniki so ponoči na jugu Rusije napadli skladišča goriva. V več skladiščih so po napadih izbruhnili požari, je na Telegramu poročal ruski spletni novičarski portal Mash. O napadih poročajo tudi iz Ukrajine.

