Podnebni aktivisti v Varšavi protestirali proti Taylor Swift Primorske novice Pet podnebnih aktivistov iz poljske podružnice skupine Last Generation je pred petkovim koncertom pop zvezdnice Taylor Swift v Varšavi ustavilo kolono vozil in jim s tem začasno blokiralo dostop do stadiona. Aktivisti so na protestu opozorili, da Swift in številni drugi zvezdniki pretirano onesnažujejo okolje.

