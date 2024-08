V izraelskih napadih na šolo v Gazi ubitih najmanj 10 ljudi. Žrtve tudi na Zahodnem bregu. RTV Slovenija V več izraelskih napadih na šolo Hamama v mestu Gaza je bilo ubitih najmanj deset ljudi, številni so ranjeni, so sporočile lokalne oblasti. Izraelske okupacijske sile so medtem tudi na Zahodnem bregu ubile devet ljudi.

