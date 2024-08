V živo: Kopru se smeji, Primorje čaka že 13 let Sportal V Sloveniji na prvoligaških zelenicah poteka tretji krog. V sosedskem obračunu so Radomlje v petek z 1:0 ugnale Domžale. Sobota prinaša primorski spopad, kjer se v Novi Gorici pravkar merita za točke Primorje in Koper. Zvečer bodo Celjani s povratnikom Albertom Riero gostovali v Murski Soboti. Maribor bo v nedeljo gostil Bravo, ki se je v četrtek za razliko od vijolic poslovil od Evrope, krog pa b...

Sorodno

Omenjeni Celje

Maribor

Murska Sobota

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Matej Mohorič

Luka Mezgec

Benjamin Savšek

Anita Horvat

Peter Kauzer