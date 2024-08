Nogometaši Mure se v 3. krogu prve lige od 20.15 naprej v Fazaneriji merijo s Celjem, ki ga res že dolgo časa niso uspeli premagati. Za nameček so Celjani še aktualni prvaki. A črno-beli so v prvih dveh krogih prijetno presenetili. Jim lahko ob podpori bučnega občinstva to uspe še enkrat? Spremljajte z nami!