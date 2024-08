Z natikači manj varni za volanom Gorenjski glas Natikači so priljubljena poletna obutev, a na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da voznik s takšno obutvijo ne more varno upravljati vozila v vseh razmerah in prometnih okoliščinah.

