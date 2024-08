Nekateri so se že uspeli vrniti na stare tire, druge še razjeda negotovost. "Vse poteka prepočasi." RTV Slovenija Leto dni po katastrofalnih poplavah je v Savinjski dolini še videti posledice ujme, bregovi jasno pričajo o tem, po drugi strani pa se je znova moč peljati po cesti, ki jo je odneslo, postavljeni so novi pločniki in ograje, vrnili so se turisti.

