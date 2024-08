Harris in Trump se ne moreta dogovoriti, kdaj in kje se bosta soočila N1 Predsedniška kandidata ameriških republikancev in demokratov, Donald Trump in Kamala Harris, se ne strinjata glede svojega prvega neposrednega televizijskega soočenja. Vsak od njiju si želi soočenja na drugi televizijski postaji, enotna nista niti glede datuma, poročajo ameriški mediji.

