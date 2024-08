Donald Trump sesuva dogovor o zamenjavi zapornikov in čestita Putinu N1 Donald Trump, ki se ponovno poteguje za položaj predsednika ZDA, se je obregnil ob največjo izmenjavo zapornikov med Rusijo in Zahodom po koncu hladne vojne. Med drugim je dogovor označil kot zmago za ruskega predsednika Vladimirja Putina in pripomnil, da bi se njemu uspelo dogovoriti bolje.

