Velika iskalna akcija, pogrešanega dečka pa so našli spečega na kupu perila N1 V nemškem mestu Gelsenkirchen so v soboto sprožili obsežno iskalno akcijo: z vrta za hišo je namreč izginil triletni deček. Na koncu so ga našli v domači hiši, kjer je zaspal na kupu perila v omari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Benjamin Savšek

Peter Kauzer

Tina Mrak

Robert Golob

Sara Isakovič