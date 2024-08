Zelko 17. po osmih regatah OI Primorske novice Mariborčan Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 na olimpijskih igrah v Franciji v Marseillu po osmih regatah 17. Po 14. in 16. mestu v današnjih plovih je napredoval iz 22. mesta in ima pred zadnjima dvema regatama in plovom za medalje 113 točk.

