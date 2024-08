Zelenski: Prva bojna letala F-16 so v Ukrajini in že v akciji SiOL.net Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil, da je Ukrajina od Zahoda prejela prva ameriška bojna letala F-16, na katera je čakala že več kot dve leti. Ob tem je na slovesnosti ob dnevu zračnih sil na kraju, ki ga iz varnostnih razlogov niso razkrili, letala pokazal novinarjem in dejal, da jih že uporabljajo v operacijah v državi.

Sorodno



Omenjeni Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Benjamin Savšek

Peter Kauzer

Tina Mrak

Robert Golob

Uroš Zorman