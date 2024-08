Plavalci pozor: na Krku opazili delfina, ki se obnaša nenavadno. Približuje se ljudem. SiOL.net V bližini otoka Krk so opazili kratkokljunega delfina, ki se obnaša izjemno nenavadno. Zadržuje se v pristaniščih in ljudem dovoli, da se mu približajo. Na inštitutu Modri svet (Blue World Institute), ki ima sedež na Velem Lošinju, pravijo, da ga opazujejo že dve leti. Trdijo, da je v dobrem stanju in ne kaže zunanjih znakov bolezni, se normalno potaplja, prav tako normalno prehranjuje. Kljub temu...

