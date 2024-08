Evropska sredstva za projekt trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v vzhodni Sloveniji Lokalec.si Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za razpis namenil 13,8 milijona evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživlj ...

