13. Dvorski likovni dnevi znova združujejo umetnike v ustvarjanju RTV Slovenija Na domačiji Rezelj v Dvoru pri Žužemberku se danes začenjajo 13. Dvorski likovni dnevi. Tudi letos na domačijo Rezelj prihaja ustvarjalno vitalna ter zanimiva in raznolika likovna ekipa 14 ustvarjalcev: slikarke in slikarji, kipar in fotograf.

