V Sloveniji za olimpijsko zlato 70.000 evrov Primorske novice Olimpijske igre v Parizu so v polnem teku, organizatorji so podelili že več kot 60 kompletov medalj, ki poleg slave v številnih državah prinesejo tudi visoko finančno nagrado. Nekatere države svoje športnike nagradijo tudi z materialnimi nagradami, kot so avtomobil, živina ali celo s stanovanje.

