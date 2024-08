Planinci invalidi z osvojitvijo vrha dokazali, da je vse mogoče: za varnost skrbela vrhunska alpinista Slovenske novice S spremljevalci so se povzpeli na 4164 metrov visok zahodni vrh Breithorna. Za varnost inPlanincev sta skrbela alpinista, gorska vodnika in ambasadorja odbora Andrej in Marija Štremfelj.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Kristjan Čeh

Benjamin Savšek

Tina Mrak

Peter Kauzer

Goran Dragić