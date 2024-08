Španci po preobratu čakajo na tekmeca v finalu RTV Slovenija Španski nogometaši so prvi finalisti olimpijskega turnirja, potem ko so v Marseillu premagali Maroko z 2:1 (0:1). V drugem polfinalu se od 21. 00 v Nantesu merita Francija in Egipt. Finale bo v petek.

Sorodno