Namiznotenisači Jorgić, Kožul in Hribar brez možnosti proti Franciji Primorske novice Slovenska namiznoteniška reprezentanca v postavi Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar je izpadla v osmini finala olimpijskega ekipnega turnirja v Parizu. Boljši so bili Francozi, ki so slavili s 3:0 v zmagah.

