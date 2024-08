Po razkritju sumov nezakonitosti in korupcije: policija, tožilstvo in KPK še brez (javnega) odziva, je pa poslansko vprašanje Pozareport.si Po naših nedavnih objavah, kjer gre za razkritje cele serije dokumentiranih sumov nezakonitosti in korupcije na ministrstvu za kulturo , se policija , pristojno državno tožilstvo in komisija za preprečevanje korupcije še niso (javno) odzvali, oziroma oglasili, je pa, zaenkrat, prišlo vsaj do poslanskega vprašanja. Postavil ga je, pisno, Andrej Hoivik, poslanec opozicijske SDS iz Škofje Loke , sicer t ...

Sorodno