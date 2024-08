34-letni Burundijec sredi Ljubljane spolno napadel mladoletnico zurnal24.si Policisti so v soboto pridržali 34-letnega Burundijca z urejenim stalnim bivanjem v Sloveniji, ki je osumljen kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To je bilo po zbranih obvestilih storjeno v enem od zasebnih prostorov na območju Bežigrada v Ljubljani, za osumljenca je bil odrejen pripor, so na PU Ljubljana potrdili poročanje portala N1.

