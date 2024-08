Oče prijavil izginotje 3-letnika, našli so ga na najbolj ljubkem mestu Svet 24 Otroka, ki je v soboto zvečer izginil v mestu Gelsenkirchen na zahodu Nemčije in čigar izginotje je sprožilo veliko policijsko akcijo, so hitro našli.



Več na Svet24.si

Sorodno