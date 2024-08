O včerajšnji jutranji prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med naseljema Dvorce in Cerina smo s fotografijami že poročali, s PU Novo mesto danes dodajajo nekaj podrobnosti. Policisti PP Brežice so tako ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 21-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ...