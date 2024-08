Preživela drevesa Hirošime uspevajo v ljubljanskem botaničnem vrtu RTV Slovenija Mineva 79 let od trenutka, ko so ZDA na japonsko mesto Hirošima odvrgle prvo atomsko bombo v zgodovini. Na dogodek, ki je obenem tudi simbol moči preživetja spominjajo drevesa, ki so katastrofo preživela in uspevajo v botaničnem vrtu ljubljanske univerze.

Sorodno