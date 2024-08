Reka Sena na OI še naprej buri duhove Sportal Zaradi slabe kakovosti vode v reki Seni so organizatorji olimpijskih iger v Parizu danes odpovedali trening daljinskega plavanja v odprtih vodah. To je sicer že petič, da so organizatorji ukrepali, da bi zaščitili zdravje športnikov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

