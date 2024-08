Tržni inšpektorat potrošnikom svetuje previdnost, če sodelujejo z družbo Map consulting gradbeništvo iz Maribora. Kot so zapisali, podjetje po prejemu avansa ne izvede dobave blaga in izdelave fasade ali adaptacije stanovanja, prav tako ne vrne prejetih plačil po odstopu od pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti. To so ugotovili inšpektorji na podlagi več prijav potrošnikov.