Pri Šibeniku izbruhnil požar blizu hiš in bolnišnice, ustavili promet na magistrali Primorske novice V naselju Rokići pri Šibeniku je danes popoldne izbruhnil gozdni požar blizu hiš in bolnišnice, ki pa za zdaj niso ogrožene, saj veter širi ogenj v nasprotno smer, poročajo hrvaški mediji. Gasi ga 49 gasilcev ob pomoči 24 gasilskih vozil ter štirih kanaderjev in air tractorja.

