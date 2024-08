Nečak pokojnega predsednika ZDA osupnil javnost z zgodbo o medvedu 24ur.com Neodvisni predsedniški kandidat in nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, Robert F. Kennedy mlajši, je osupnil javnost s priznanjem, da je pred leti v Centralnem parku v New Yorku odvrgel mrtvega medvedjega mladiča. Kennedy mlajši je sicer znan po svojih kontroverznih izjavah in kot zagovornik raznih teorij zarote.

