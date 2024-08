Vodišek po sedmih regatah znova prevzel vodstvo 24ur.com Koprčan Toni Vodišek je spet prevzel vodstvo po sedmih regatah formule kite na olimpijskih igrah v Marseillu, kjer potekajo olimpijski boji v jadranju. V dveh torkovih opravljenih plovih je zmagal in bil 13. Pred tem je slavil še v tretji regati, ima pa še 2., 3., 5. in 10. mesto. Slednje in 13. se mu kot najslabša izida črtata iz seštevka.

Sorodno



























Omenjeni Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Emilija Stojmenova Duh

Tadej Pogačar

Tina Maze

Tina Mrak