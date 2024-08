Včeraj ob 17.50 sta pri naselju Dolenji Suhadol, občina Novo mesto, trčila voznik z osebnim avtomobilom in kolesar. V nesreči se je kolesar poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanca. preberite več » ...