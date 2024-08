(VIDEO) Nataša Pirc Musar sprejema udeležence poletnega tabora v romskem naselju Dolga vas, poslanska skupina SDS pa odboru notranje zadeve predlaga ustanovitev pododbora za spremljanje romske tematike topnews.si Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes sprejela udeležence poletnega tabora v romskem naselju Dolga vas, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike. V romskem naselju v Dolgi vasi so namreč že petič organizirali poletni romski tabor, katerega so se ob romskih udeležili tudi neromski otroci iz Lendave in okolice. Aktivnosti so pet dni potekale […]...

