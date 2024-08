V Berlinu priprli zdravnika zaradi suma umora starejših pacientk Primorske novice V Berlinu so priprli 39-letnega zdravnika zaradi suma, da je v nemški prestolnici ubil štiri pacientke, stare od 72 do 94 let, je danes sporočila policija. Preiskovalci menijo, da je zdravnik za paliativno oskrbo v stanovanjih pacientk nato podtaknil požar, da bi prikril svoj zločin.

