Vesel pred predstavitvijo v DZ opravil pogovore s SDS in NSi SiOL.net Kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel je pred četrtkovo predstavitvijo pred odborom DZ opravil pogovore tudi s predstavniki opozicijskih SDS in NSi. V obeh strankah po srečanju s komisarskim kandidatom niso izrazili izrecnega nasprotovanja njegovi kandidaturi, a bodo z izrekanjem o podpori počakali do njegove predstavitve v DZ.

