Ko so danes malo pred poldnevom ekipe hrvaške policije in zdravnikov prispele na naslov v Slavonskem Brodu, za katerega je bila zahtevana intervencija, niso vedele, kaj točno jih čaka. Ena oseba je medtem umrla, drugo pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Slavonski Brod.



