Jubilejni 10. Reciklart festival se posveča vprašanjem plastike in sorodnim temam RTV Slovenija Reciklart festival, ki se odvija v AKC Metelkova mesto, se vsebinsko posvečaa vprašanjem plastike in sorodnim temam. Letos prinaša okoli 30 dogodkov, med katerimi so delavnice, koncerti, predstave, predavanja in tematska razstava.

