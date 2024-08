Nemirom v Angliji ni videti konca: danes načrtujejo več kot 30 protestov SiOL.net V Združenem kraljestvu so danes v povezavi z nemiri in izgredi, ki so izbruhnili po napadu z nožem, tri osebe obsodili na zaporne kazni od 20 mesecev do treh let. Nemirom sicer še ni videti konca, saj danes načrtujejo več kot 30 protestov, zato je policija za potrebe odziva na morebitne nove izgrede vpoklicala dodatnih šest tisoč policistov.

