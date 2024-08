Kako med vročinskim valom varčevati z energijo? Primorske novice Tudi med vročinskimi valovi, ko temperature dosegajo rekordne vrednosti, lahko varčujemo z energijo in ohranjamo prijetne razmere v naših domovih. Ob tem so v Javnem stanovanjskem skladu RS pripravili nekaj nasvetov, kako zmanjšati porabo energije in povečati udobje v naših domovih.

Sorodno