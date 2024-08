Filmski program v Locarnu kot The White Album skupine Beatles: "popularen, ambiciozen in obsežen" RTV Slovenija S premiero zgodovinske drame Le Deluge o Mariji Antoaneti in Ludviku XVI. italijanskega režiserja Gianluce Jodica se začenja 77. filmski festival v Locarnu. V osrednjem tekmovalnem programu je 17 filmov z vsega sveta. Kdo bo letos prejel zlatega leoparda?

