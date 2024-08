Urad za meroslovje želi preizkusiti uporabo bolj sodobne opreme za nadzor hitrosti v cestnem prometu. To je razlog, zakaj je bilo v zadnjem času na ljubljanski in trzinski obvoznici opaziti modro vozilo Opel Astra z vidno belo številčnico na steklu prtljažnega prostora. Šlo je za službeno vozilo urada, so pojasnili.



