Italija bo zvišala davek na dohodek za nove davčne rezidente Primorske novice Italijanska vlada je danes napovedala podvojitev pavšalnega davka na dohodek iz tujine za osebe z visokimi prejemki, ki so se na novo priselile iz tujine. Davek bo tako po novem znašal 200.000 evrov letno. Namen leta 2017 uvedene nižje stopnje je bilo privabljanje bogatih tujcev in Italijanov, ki so ...

Sorodno Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tadej Pogačar

Uroš Zorman

Nataša Pirc Musar

Robert Golob