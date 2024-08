Na tisoče Slovenk in Slovencev se grebe za brezplačne hiše: kaj je v ozadju? SiOL.net Na družbenem omrežju Facebook je več kot 8.600 slovenskih uporabnikov in uporabnic komentiralo objavo strani Majhna hiša, ki obljublja, da bo petim izmed njih podarilo novo manjšo hišo. V resnici gre zgolj za reciklirano različico dobro znane prevare, katere namen je čim bolj napolniti bazen potencialnih žrtev in jih nato poskusiti oškodovati na najrazličnejše načine oziroma se z njimi kako drugače okoristiti.

