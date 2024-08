Iz Donave izvlekli prvo od več kot 20 nacističnih vojaških ladij 24ur.com V Srbiji so iz Donave izvlekli prvo vojaško ladjo potopljene nemške flote iz druge svetovne vojne. Novico je sporočil minister za promet in infrastrukturo Goran Vesić, ki je ob tem napovedal, da nameravajo v prihodnjih mesecih izvleči 21 ladij, ki že 80 let ležijo na dnu Donave.

