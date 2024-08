Poljaki z zmago nad ZDA v finale odbojkarskega turnirja 24ur.com Poljaki so prvi finalisti olimpijskega odbojkarskega turnirja v Parizu. V prvem polfinalu so premagali ZDA s 3:2 (23, -25, -14, 23, 13). Njihov tekmec v finalu bo boljši iz večerne druge polfinalne tekme med Italijo in Francijo.

