Izgredi na Otoku: trije obsojeni na zaporno kazen, pričakujejo nove nemire 24ur.com V Združenem kraljestvu so v povezavi z nemiri in izgredi, ki so izbruhnili po napadu z nožem, tri osebe obsodili na zaporne kazni od 20 mesecev do treh let. Nemirom sicer še ni videti konca, saj je skrajno desničarske skupine načrtujejo nove proteste, napovedani pa so tudi protiprotesti. Policija je zato za potrebe odziva na morebitne nove izgrede vpoklicala dodatnih 6000 policistov.

