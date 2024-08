Sodnika nosila prometni znak, odšla na treznjenje in ostala brez tekme 24ur.com Poljska sodnika Bartosz Frankowski in Tomasz Musial bi morala biti del sodniške ekipe na tekmi v okviru kvalfikacij za Ligo prvakov med Dinamom iz Kijeva in škotskim Rangersom, a jima je bila zaradi nespametnega početja odvzeta ta naloga.

