Slovenski krvniki Poljaki v finale po preobratu, Francozi gladko s 3:0 Sportal Na olimpijskem odbojkarskem moškem turnirju sta bili na sporedu polfinalni tekmi. Prvi sta se za finalno vstopnico merili Poljska, ki je v ponedeljkovem četrtfinalu s 3:1 izločila Slovenijo, in ZDA. Poljaki so zaostajali z 1:2 v nizih, a so izsilili odločilni peti niz. Tega so dobili s 15:13. V večernem polfinalu pa je aktualna olimpijska prvakinja Francija gladko s 3:0 premagala aktualno svetovno prvakinjo Italijo.

