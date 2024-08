Kdo je nadlegoval deklice v Marezigah? Primorske novice V torek pozno zvečer so starši ene od deklic iz Marezig poklicali policiste in prijavili, da je najmanj tri deklice neznani moški prosil, če jih lahko fotografira in jim dajal neprimerne opazke. Policisti so preiskali skoraj vso vas in okolico, vendar moškega niso našli.

