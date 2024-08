V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč, sedem kaznivih dejanj, dve kršitvi javnega reda in miru ter štiri primere povoženja divjadi. Štiri prometne nesreče so se končale z materialno škodo, v dveh nesrečah pa sta se dve osebi lažje poškodovali.