V Združenem kraljestvu po tednu rasističnih izgredov protirasistični shodi RTV Slovenija V britanskih mestih se je po tednu rasističnih izgredov, ki so izbruhnili po napadu z nožem, v katerem so bile ubite tri deklice, v sredo zbralo tisoče nasprotnikov rasizma. Demonstracije so večinoma potekale mirno.

Sorodno