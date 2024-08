CELJE Obnovili lokalne odseke po lanski ujmi Novice.si V Mestni občini Celje so v letu dni po poplavah in neurjih sanirali več lokalnih cest v okolici mesta. Vrednost obnovitvenih del je znašala blizu 360 tisočakov. Večino denarja je prispevala država, tretjino so pokrili iz občinskega proračuna. Najbolj izpostavljeni so bili posamezni odseki v Šmartnem v Rožni dolini, Medlogu in okolici Škofje vasi. Sanacijska dela je opravilo javno podjetje Vo-Ka. N ...

Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Uroš Zorman

Janja Garnbret

Kristjan Čeh

Robert Golob

Tanja Fajon